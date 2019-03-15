Sarıgöl'deki 21 Kore Gazisinden Sadece İki Kişi Kaldı

Kaynak: İHA

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Kore Savaşı'na katılan 21 kahraman gaziden sadece iki kişinin hayatta kaldığı öğrenildi.1950-1953 yılları arasında yapılan Kore Savaşı'na katılan Sarıgöllü 21 kahraman gazilerden hayatta iki kişi kaldı. Sarıgöl Kahramanlar Mahallesinde yaşayan Kore Gazisi 87 yaşındaki Ahmet Ertuğrul, Kore'ye 1952 yılında 21 günlük gemi yolculuğu ile gittiğini belirterek, "Ben ve diğer silah arkadaşlarım 1952 yılında gemiyle 21 gün yolculuk yaparak Kore'ye ulaştık. Biz gittiğimizde savaşa katılmadık. Bir yıl Kore'de kaldık. Çevrede koruma görevi yaptık. Kore Savaşı'na Sarıgöl'den 21 kişi gittik ve gazi olarak geri döndük. Diğer arkadaşlarım vefat etti. Ben ve Yeniköy Mahallesinde bir arkadaşım kaldı. O yılları unutamıyorum." dedi."Kore'den madalya geldi"Bundan birkaç yıl önce merhum Sarıgöl Kore Gazileri Derneği Başkanı Mehmet Severoğlu'nun, Kore Devletinin davetlisi olarak Kore'ye gittiğini belirten Ahmet Ertığrul, "Bizim için övünç madalyası ve başka hediyeler getirdi. Bizlere dağıttı. Şimdi övünç madalyasını göğsümde taşıyorum. Gazilik maaşımı da almaktayım." dedi.Kore Gazisi Ahmet Ertuğrul'un yedi çocuğu ve 21 torunu bulunuyor. - MANİSA