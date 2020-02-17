Sarıgöl'den MASKİ'ye ziyaret

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Sarıgöl 'den gelen konuklarını makamında kabul etti. Ziyarette AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç ile Şeyhdavutlar Mahalle Muhtarı Yaşar Gürsoy yer aldı. İlçe Başkanı Büyükdinç ve Muhtar Gürsoy'a, Şeyhdavutlar mahalle sakinlerinden Ramazan Bağcı da eşlik etti.

Görüşmede ilçede yürütülen çalışmalar hakkında fikir alışverişi gerçekleştirilerek, mevcut ihtiyaç ve talepler de dinlendi. Nazik ziyaret dolayısıyla misafirlerine teşekkür eden MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, "101 Mahalle Projemiz kapsamında Şeyhdavutlar mahallemizin altyapısını yeniledik. Mahalle muhtarımız da yaptığımız yatırım nedeniyle bizlere teşekkürlerini iletti. Aynı zamanda önümüzdeki dönemlerde oluşabilecek ihtiyaçlar hakkında tedbir amaçlı çalışmalarımızı görüştük. İlimizin tamamında olduğu gibi Sarıgöllü vatandaşlarımıza da ihtiyaç duydukları hizmetlerin en kalitelisini ulaştırmak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.