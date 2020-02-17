Haberler » Güncel » Sarıgöl'den MASKİ'ye ziyaret - Haber

Sarıgöl'den MASKİ'ye ziyaret

MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç ile Şeyhdavutlar Mahalle Muhtarı Yaşar Gürsoy'u makamında ağırladı.

17.02.2020 17:05 | Son Güncelleme: 17.02.2020 17:05Sarıgöl'den MASKİ'ye ziyaret

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran, 'den gelen konuklarını makamında kabul etti. Ziyarette AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç ile Şeyhdavutlar Mahalle Muhtarı Yaşar Gürsoy yer aldı. İlçe Başkanı Büyükdinç ve Muhtar Gürsoy'a, Şeyhdavutlar mahalle sakinlerinden Ramazan Bağcı da eşlik etti.

Görüşmede ilçede yürütülen çalışmalar hakkında fikir alışverişi gerçekleştirilerek, mevcut ihtiyaç ve talepler de dinlendi. Nazik ziyaret dolayısıyla misafirlerine teşekkür eden MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, "101 Mahalle Projemiz kapsamında Şeyhdavutlar mahallemizin altyapısını yeniledik. Mahalle muhtarımız da yaptığımız yatırım nedeniyle bizlere teşekkürlerini iletti. Aynı zamanda önümüzdeki dönemlerde oluşabilecek ihtiyaçlar hakkında tedbir amaçlı çalışmalarımızı görüştük. İlimizin tamamında olduğu gibi Sarıgöllü vatandaşlarımıza da ihtiyaç duydukları hizmetlerin en kalitelisini ulaştırmak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, AK Parti, Sarıgöl, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:06  YKS 2020 başvurusu son tarih - Üniversite sınavı başvuru tarihi 2020
16:01  Survivor Ceyhun Uzun kimdir, kaç yaşında? Survivor Burak hayatı hakkında bilgiler!
15:17  Mustafa Kapı kimdir? Mustafa kapı kaç kaşında? Mustafa Kapı kariyer detayları ve performansı!
14:32  Ezgi Eyüboğlu kimdir? Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında, nereli?
14:17  Tuğçe Işınsu kimdir? Tuğçe Işınsu hayatı ve biyografisi!
17.02.2020 17:46:18