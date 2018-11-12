12 Kasım 2018, 16:49
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Sarıgöl Devlet Hastanesi'nde Yangın Eğitimi Verildi

Sarıgöl Devlet Hastanesi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından Sarıgöl Devlet Hastanesi personeline yangın eğitimi verildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından Sarıgöl Devlet Hastanesi personeline yangın eğitimi verildi.

Sarıgöl Devlet Hastanesi toplantı salonunda gerçekleşen eğitimde Sarıgöl İtfaiye Amirliğinden Ali Kaçmaz, hazırlanan sunumlarla personele acil durumlarda yapılması gereken müdahaleler hakkında bilgi verdi.

Sarıgöl Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Karaduman, olası bir yangında personelin eğitimli olmasının çok önemli olduğunu ifade etti. İtfaiye,Sarıgöl Devlet Hastanesi,Sarıgöl
12 Kasım 2018 Pazartesi 16:49