Sarıgöl Devlet Hastanesi'nde Yangın Eğitimi Verildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl İtfaiye
Amirliği ekipleri tarafından Sarıgöl Devlet Hastanesi
personeline yangın eğitimi verildi.
Sarıgöl Devlet Hastanesi toplantı salonunda gerçekleşen eğitimde Sarıgöl İtfaiye Amirliğinden Ali Kaçmaz, hazırlanan sunumlarla personele acil durumlarda yapılması gereken müdahaleler hakkında bilgi verdi.
Sarıgöl Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Karaduman, olası bir yangında personelin eğitimli olmasının çok önemli olduğunu ifade etti.
İtfaiye,Sarıgöl Devlet Hastanesi,Sarıgöl
12 Kasım 2018 Pazartesi 16:49