Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne Yeni Çehre

12 Kasım 2018 Pazartesi 16:45



12 Kasım 2018 Pazartesi 16:45

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sarıgöl Devlet Hastanesi bahçesinde yeni düzenleme yapıldı.Altı aylık bir çalışma sonunda hastane önündeki 2 bin 500 metrekarelik alan üzerinde çimlendirme çalışması yapıldı, bahçeye yeni kafeterya, çocuk oyun alanı, süs havuz kuruldu.Sarıgöl Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Karaduman, düzenlenen hastane bahçesinin hastaneye güzel bir görünüm kazandırdığını belirterek, "Manisa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hastanemizin bahçesindeki yenileme düzenlemesi yapıldı. Görsel olarak çok güzel oldu. Hasta ve yakınları, personelimiz bu alanda rahat bir ortamda dinlenme imkanı bulacak." dedi.