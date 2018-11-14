Sarıgöl Devlet Hastanesinde Yangın Tatbikatı Yapıldı

Manisa
'nın Sarıgöl
ilçesindeki devlet hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı.
Sarıgöl Devlet Hastanesinde yapılan tatbikatla olası yangın durumunda ilgili birimlerin müdahale yetenekleri ve doğru davranış tarzı alışkanlıkları test edildi.
Hastanede kadın doğum servisinde elektrik prizi kaynaklı yangın çıkmasına dayalı senaryonun uygulandığı tatbikatta, yangın alarmıyla Manisa İl Sağlık Müdürlüğü
Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi ve Sarıgöl Devlet Hastanesi Sivil Savunma ekibi, içerideki hastaları tahliye etti.
Tatbikatta Sarıgöl Belediyesi İtfaiye
Amirliği ekipleri ile UMKE de yangında yapılacak müdahaleyi canlandırdı.
Sarıgöl Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Karaduman, tatbikat sonrası yaptığı açıklamada, "Bu tür felaketlere karşı ekiplerimizin hazır olmaları gerektiğini hatırlatan bir tatbikat gerçekleştirdik." dedi.
Manisa,Sarıgöl
14 Kasım 2018 Çarşamba 18:17