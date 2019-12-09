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Sarıgöl katı atık transfer istasyonunda sona gelindi

Sarıgöl ve Alaşehir ilçesindeki evsel katı atıkların Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi'ne taşınabilmesi amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan katı atık transfer istasyonunda çalışmalar devam ediyor.

09.12.2019 16:01 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:02Sarıgöl katı atık transfer istasyonunda sona gelindi

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya da transfer istasyonu yapımında yürütülen çalışmaları yerinde takip etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yunusemre ilçesine bağlı Uzunburun Mahallesi'nde hayata geçirilen Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi, ilçelerin evsel katı atıklarını bertaraf etmeye başladı. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir tarafından ve ilçesindeki evsel katı atıkların Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi 'ne taşınabilmesi amacıyla Sarıgöl'de katı atık transfer istasyonu yapılıyor. Yürütülen çalışmaları yerinde takip eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, mevcut istasyonda çalışmaların yüzde 80 oranında tamamlandığını belirterek, "Sarıgöl ve Akhisar ilçemizde yapımı süren iki transfer istasyonunu aynı zamanda bitirmeyi planlıyoruz. Sarıgöl ve Akhisar'da yer alan istasyonlarla birlikte 6 transfer istasyonunda çalışmaları tamamlamış olacağız" dedi.

"Vahşi depolama sona erecek"

Sarıgöl ve Alaşehir ilçelerinde de vahşi depolama sorununun sona ereceğini belirten Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fatih Öztürk ise, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde hayata geçen Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi, şehrimizin 40 yıllık çöp sorununa son verdi. Bu anlamda Sarıgöl ilçemiz de de transfer istasyonunun tamamlanmasıyla Sarıgöl ve Alaşehir ilçelerindeki evsel katı atıklar Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisinde bertaraf edilecek" şeklinde konuştu.


Alaşehir, Sarıgöl, Manisa, Güncel

Kaynak: Bültenler

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