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Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan Silopi'de engelliler ile buluştu

Manisa'nın Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, daha önce görev yaptığı Silopi'de engelliler ile bir araya geldi.

16.02.2020 11:08 | Son Güncelleme: 16.02.2020 11:08Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan Silopi'de engelliler ile buluştu
'nın Kaymakamı Ali Arıkan, daha önce görev yaptığı 'de engelliler ile bir araya geldi.
MÜSİAD Şırnak Temsilciliğince Tır Parkında düzenlenen etkinliğe katılan Arıkan yaptığı konuşmada, Silopi'deki görevi dönemde engellilerle yakından ilgilendiğini anımsatarak, "Silopi'den ayrıldıktan sonra onlarla bağımız kopmadı. Sürekli telefonla konuşuyoruz. Engellilerin aşırı sevgisine kayıtsız kalmak gerçekten imkansız. Hepsi de kardeşim kendilerine çok teşekkür ediyorum. Onlar özel insanlar onların değerini bilmeliyiz. Buradaki engelli kardeşlerimizi düzenleyeceğimiz programla yaz ayında Sarıgöl'de ağırlayacağız." dedi.
Engellilerden Mehmet Tülo ise Kaymakam Ali Arıkan'ı çok sevdiklerini belirterek, "Onunla buluşup hasret giderdikleri için mutlu olduk. Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş ve MÜSİAD Şırnak Temsilcisi Yusuf Bilin'e engelilere yaptıkları katkı dolayısıyla teşekür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Etkinliğe Silopi Kaymakamı Işıktaş ile çok sayıda engelli katıldı.

Ali Arıkan, Sarıgöl, Manisa, Silopi, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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