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Sarıgöl Kaymakamı Kılınç'a veda yemeği

Manisa'nın Sarıgöl İlçe Kaymakamlığı görevinden Giresun'un Keşap Kaymakamlığına atanan Çetin Kılıç düzenlenen yemek sonrası ilçeye veda etti.

27.08.2019 12:12 Sarıgöl Kaymakamı Kılınç'a veda yemeği
Manisa'nın Sarıgöl İlçe Kaymakamlığı görevinden Giresun'un Keşap Kaymakamlığına atanan Çetin Kılıç düzenlenen yemek sonrası ilçeye veda etti.

Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılıç, Giresun'un Keşap Kaymakamlığına atandı. Keşap Kaymakamlığına atanan Çetin Kılıç için Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde veda yemeği düzenlendi. Veda yemeğinde konuşan Kaymakam Kılıç, "Sarıgöl'de altı yıldır görev yaptım. İlçe için yapılması gereken hizmetleri yapmaya çatıştım. Vatandaşlarımızın sorunlarını çözüm getirdim. İlçe halkı ile her zaman irtibat içerisinde oldum. Kaymakamlık kapım herkese açık oldu. Sizlerden ayrılmak gerçekten zor ama görev gereği ayrılmak zorundayım. Ama Sarıgöl'ün yanımda ayrı bir özelliği var. Sizlerden ayrılıyorum ama gönlüm sizlerle olacak" dedi.

Konuşmaların ardından Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk,Kaymakam Kılınç'a ilçede yaptığı çalışmalardan dolayı plaket vererek yeni görevinde başarılar diledi.

Veda yemeğine Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, savcılar, hakimler, daire amirleri, mahalle muhtarları ile siyasi parti temsilcileri katıldı. - MANİSA

Sarıgöl, Giresun, Manisa, Yaşam

Kaynak: İHA

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