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Sarıgöl polisi zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.

23.09.2019 15:16Sarıgöl polisi zehir tacirlerine göz açtırmıyor
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürülüğüne bağlı Suç Araştırma Büro Amirliğince uyuşturucu madde ticareti yapmak, kullanmak ve bulundurmak suçlamalarıyla uzun zamandır takip edilen İ.Ç. (35) ve M.Ç. (25) isimler şahıslar gözaltına alındı. Şahıslarla birlikte 80.66 gram metamfetamin ve aparatı da ele geçirildi.

İ.Ç. ve M.Ç. adlı şüpheliler polis merkezinde alınan ifadelerinden sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Alaşehir Kapalı Ceza ve Tutuk Evine gönderildi. - MANİSA

Sarıgöl, Manisa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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