Sarıgöl'ün Mahallelerinde Cumhur'un Adaylarına Yoğun İlgi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Sarıgöl Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı MHP Sarıgöl Belediye Başkan Adayı Necati Selçuk, Bağlıca, Çanakçı, Çimentepe ve Tırazlar Mahallelerinde vatandaşlar ile bir araya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Sarıgöl Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı MHP Sarıgöl Belediye Başkan Adayı Necati Selçuk, Bağlıca, Çanakçı, Çimentepe ve Tırazlar Mahallelerini ziyaret etti. Programlara, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün eşi Şeyda Ergün, MHP Denizli Milletvekili ve MYK Üyesi Gülay Özcan, MHP İl Başkanı Ömer Baysal, Ülkü Ocakları İl Başkanı Mehmet Balaban, MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, AK Parti İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, Sarıgöl Ülkü Ocakları Başkanı Hakan Kuruca, MHP Kadın Kolları Başkanı Sevim Çakar, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Fergül Tatar, meclis üyesi adayları, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş da katıldı. Cumhur'un adayları mahalle programlarında vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görürken yapılan hizmetleri anlattılar. Gelecek dönem yapacakları projeleri de anlatan Cumhur'un adayları, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ülkenin birlik ve beraberliği için önemli olduğunu vurguladı. MHP Denizli Milletvekili ve MYK Üyesi Gülay Özcan da mahallelerde yaptığı konuşmalarda Cumhur İttifakı bir beka birlikteliğidir diyerek MHP Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli'nin selamını vatandaşlara iletti.

Cumhur'un adaylarından Bağlıca'ya alt, üstyapı ve halı saha sözü

Başkan Ergün'ün ilk durağı Bağlıca Mahallesi oldu. Mahalle girişinde Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk ve vatandaşlar tarafından karşılanan Başkan Ergün, mahalle meydanında vatandaşlar ile tek tek tokalaştı. Mahallede Cumhur'un adaylarına gösterilen ilgi görülmeye değerdi. Cumhur'un adayları, vatandaşlarla hayata geçirilen projeleri paylaştı. Sarıgöl'de bugüne kadar 14 mahallenin alt ve üstyapısını yenilediklerini ifade eden Başkan Ergün, "Bağlıcalılar ile bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Bağlıca'nın da alt ve üstyapı yenileme sözünü buradan veriyorum. Necati Başkanım da mahallemize bir halı kazandıracak. Bizler hizmet için varız" dedi. Başkan Ergün'ün sözleri mahalle sakinlerinin tezahüratları ile sık sık kesildi.

"Alnımız, ak ve pak bir şekilde karşınızdayım"

Çanakçı Mahallesi'ni de ziyaret eden Cumhur'un adayları burada da vatandaşlara hitap etti. Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk yaptığı konuşmada, Çanakçı'nın kendi köyü olduğunu vurgulayarak, 31 Mart Yerel seçimlerinde de hemşerilerinden destek istedi. Mahallede Başkan Ergün de bir konuşma yaptı. Başkan Ergün, "Alnımız, ak ve pak bir şekilde karşınızda olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Mahallelerimizin alt ve üstyapısının merkez mahallelerden farkı kalmasın diye çalışıyoruz. Ekiplerimiz ile öncelik sırasına göre çalışmalarımızı yürüttük. Çanakçı'nın altyapı yenileme işini de programımız dahiline aldık. Bu dönem kırsal kalkınma noktasında yatırımlarımız artacak" açıklamalarında bulundu.

"Biz, bize oy gelmiş gelmemiş bakmadan hizmet yapıyoruz"

Manisa genelinde 1.088 mahalle olduğunu söyleyen Başkan Ergün, her noktaya hizmet götürme gayreti içinde olduklarını belirtti. Başkan Ergün, "Çimentepe'ye 8 bin 500 metrekare parke taş döşedik. Tırazlar-Çimentepe yoluna asfaltlama için temel malzemeleri serdik. Üstüne inşallah sıcak asfaltta yapacağız. İçme suyu, tarımsal sulama gibi hizmetlerimiz artacak. 2 içme suyu deposunu yeniledik. Evlatlarımız daha temiz su içsinler diye bu depoların bakım onarımlarını yaptık. Yeterli su temini için içme suyu sondajı açtık. 700 metre kısmi kanalizasyon hattı döşedik. Biz, bize oy gelmiş gelmemiş bakmadan hizmet yapıyoruz" dedi. "Ne Mutlu Türküm Diyene" diyerek sözlerini bitiren Başkan Ergün'e ve Başkan Selçuk'a mahalle sakinleri tarafından aşure ikram edildi. Başkanlar mahalleye geldiğinde üzerlik adı verilen ve Anadolu'da nazara karşı koruduğuna inanılan ot yakıldı.

Tırazlar'da Cumhur'un Adaylarına helva ikramı

Başkan Ergün'ün araç konvoyu Tırazlar Mahallesi'nden geçerken vatandaşlar tarafından durduruldu. Vatandaşların bağrına bastığı Başkan Ergün'e hizmetleri nedeniyle teşekkür eden mahalle sakinleri hatıra fotoğrafı çektirdi. Mahalle sakinleri Başkan Ergün'e helva ikram etti.

Kaynak: Bültenler