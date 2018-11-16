Sarıgöl'ün Mahallerinde Kanalizasyon Hattı Yenilendi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, ilçelerdeki altyapı sorunlarına çözümler üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, Sarıgöl ilçesine bağlı Emcelli ve Aşağıkoçaklar mahallelerinde eski, yıpranmış ve sık sık arızalara neden olan 700 metrelik kanalizasyon hattının yenileme çalışmasını tamamladı. MASKİ ekipleri iki mahallenin kesiştiği noktadan geçen hatta gerçekleştirdiği çalışma ile vatandaşların yaşadıkları kanalizasyon sıkıntısına son verdi. Çalışma ile mahalle sakinlerine daha sağlıklı ve kullanışlı altyapı sağlandı.

"MASKİ, YAPTIĞI HİZMETLERLE MAHALLEMİZİN GÖNLÜNÜ KAZANDI"

Emcelli Mahalle Muhtarı Akif Karadağ, "Uzun zamandır sık sık arızalara neden olan ve bizlere sorun yaratan kanalizasyon hattımız MASKİ yetkililerinin hızlı ve titiz çalışması sonucu tamamlandı. MASKİ, her yaptığı hizmetle mahallemizin gönlünü kazandı. Bizler de mahalleli olarak Başkanımıza her zaman destek olacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun'a çalışmalarında başarılar diler, hizmetleri için teşekkür ederiz" dedi.

"BÜYÜKŞEHİR VE MASKİ VAR OLDUĞU SÜRECE SIRTIMIZ YERE GELMEZ"

Aşağıkoçaklar Mahalle Muhtarı Kazım Taşçı, "Mahallemizde başlatılan kanalizasyon çalışması kısa bir sürede tamamlanarak vatandaşımıza daha kullanışlı ve sağlıklı bir altyapı kazandırıldı. Büyükşehir ve MASKİ var olduğu sürece sırtımız yere gelmez. Başkanımızın sonuna kadar yanında olacağız. Çünkü bugüne kadar kendisi her zaman bizim yanımızda oldu. Bizlere verdiği sözleri yerine getiren Başkanımız Cengiz Ergün'e ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun'a hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz ve selamlarımızı iletiyoruz" dedi.