Sarıgöl'ün Mahallerinde Kanalizasyon Sorunu Çözülüyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Sarıgöl ilçesine bağlı Emcelli ve Aşağıkoçaklar mahallelerinin kesiştiği noktadan geçen ve ekonomik ömrünü tamamlamış 700 metrelik kanalizasyon hattının yenileme çalışmasına başladı.

Bu kapsamda MASKİ, Sarıgöl ilçesine bağlı Emcelli ve Aşağıkoçaklar mahallelerinde eski, yıpranmış ve sık sık arızalara neden olan 700 metrelik kanalizasyon hattının yenileme çalışmasına başladı. MASKİ ekipleri iki mahallenin kesiştiği noktadan geçen hatta yürüttükleri çalışma ile vatandaşların yaşadıkları kanalizasyon sıkıntısına son verecek. Çalışma ile mahalle sakinleri daha sağlıklı ve kullanışlı altyapıya kavuşacak.

"MASKİ, YERİNDE VE DOĞRU ÇALIŞMA YAPIYOR

Emcelli Mahalle Muhtarı Akif Karadağ, "Kanalizasyon hattımız yıllardır epey yıpranmıştı ve çok sık arızalara neden oluyordu. Sağolsun MASKİ yetkilileri bu sıkıntımızı çözüme kavuşturmak için çalışmalarına başladı. Yapılan bu iş, yerinde ve doğru bir çalışma oluyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz, selamlarımızı iletiriz" dedi.

"BÜYÜKŞEHİR VE MASKİ SAYESİNDE MAHALLEME MAHCUP OLMUYORUM"

Aşağıkoçaklar Mahalle Muhtarı Kazım Taşçı, "MASKİ'nin mahallemizde gerçekleştirdiği çalışmalar gerçekten bizleri sevindiriyor. Büyükşehir ve MASKİ sayesinde muhtar olarak mahalleme karşı mahcup olmuyorum. Yapılan hizmetler yerinde ve zamanında yapılıyor. Emcelli Mahallesi ile bağlantı yolumuzdaki kanalizasyon hattımız yenileniyor. Çalışmalar tamamlandığında mahallemize sorunsuz bir altyapı kazandırılacak. Büyük Başkanımız Cengiz Ergün'e ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun'a çalışmalarında başarılar diler, teşekkürlerimizi sunarız" dedi.