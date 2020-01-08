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Sarıgöl Vahşi depolama alanında önlemler alındı

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, ilçe ziyaretleri kapsamında gittiği Sarıgöl'de vahşi depolama alanında incelemelerde bulundu.

08.01.2020 15:20 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:21Sarıgöl Vahşi depolama alanında önlemler alındı

İnal, olası istenmeyen durumlara karşı depolama alanında alınan önlemler hakkında bilgi aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Dairesi Başkanı Gürhan İnal, inceleme ziyaretlerine ilçesi ile devam etti. Sarıgöl İtfaiye Amirliği'ni ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan İnal, personele çalışmalarında başarı dileklerini iletti. Başkan İnal, amirlikte yaptığı incelemelerin ardından Sarıgöl'de bulunan vahşi depolama alanında da incelemelerde bulundu. Vahşi depolama alanında yaşanan yangın ve benzeri olaylara karşı önleyici tedbirler için neler yapılması gerektiği konusunda personel ile fikir alışverişinde bulunan Başkan İnal, çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak depolama alanında güvenliğin sağlanacağını kaydetti.


İtfaiye, Sarıgöl, Güncel

Kaynak: Bültenler

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