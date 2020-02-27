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Sarıgöl Vergi Dairesi Müdürü Sakallı'dan Kaymakam Arıkan'a ziyaret

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Vergi Dairesi Müdürü Faruk Sakallı ve personeli, Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan'ı Vergi Haftası dolayısıyla ziyaret etti.

27.02.2020 14:54 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:26Sarıgöl Vergi Dairesi Müdürü Sakallı'dan Kaymakam Arıkan'a ziyaret
'nın ilçesinde Vergi Dairesi Müdürü Faruk Sakallı ve personeli, Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan'ı Vergi Haftası dolayısıyla ziyaret etti.
Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vergi dairesi çalışanlarını hafta dolayısıyla tebrik eden Arıkan, "Vergi vermek, kutsal bir görevdir. Vergilerini zamanında ödeyen mükelleflere teşekkür ederim. Vatandaşlarımızdan toplanan vergiler ile ülkemizde önemli hizmetler yapılmaktadır. Ülkenin kalkınması bizlerin verdiği vergilerle olmaktadır." dedi.
İlçe Vergi Dairesi Müdürü Sakallı da Kaymakam Arıkan'a yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ali Arıkan, Sarıgöl, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

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