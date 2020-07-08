Sarıgöllü çocuklar pandemi stresini sporla attı

Manisa Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde Sarıgöllü çocuklara yönelik yapılan sportif etkinlikler büyük ilgi gördü.

Sarıgöl Hükumet Konağı önündeki meydanda gerçekleştirilen çocuklara yönelik spor etkinliğinde çok sayıda çocuk katılarak gönlünce spor yapma imkanı buldu. Pandemi nedeniyle evlerde kalan çocuklar anne ve babalarıyla spor yaparak stres atarak, spor yapmanın mutluluğunu yaşadı.

"Stresi unutmalarını istedik"

Sarıgöl Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yıldırım, "Okul sadece ders çalışılan bir yer değildir. Okul hayattır ve o hayatın içinde spor ve sosyal etkinlikler de vardır. Biz burada hijyen kuralları çerçevesinde düzenlenen yarışmalarla çocuklarımıza bu stresli dönemi bir an olsun unutturmak istedik. Kazanan ve mutlu olan çocuklarımız olsun diye yarışmaya katılan tüm çocuklarımıza çam sakızı çoban armağanı hediyelerimizi dağıttık." dedi. - MANİSA