Sarıgöllü Fırıncı Geleneğini Manisa'ya Taşıdı

Sarıgöllü fırıncı Halis Arslan her Kadınlar Gününde gelenek hale getirdiği karanfil dağıtımını Manisa'da yeni devraldığı fırınına da taşıdı.Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 1985 yılından bu yana fırıncılıkla uğraşan 47 yaşındaki Halis Arslan Sarıgöl'de 2 fırın ve 2 ekmek satış noktasında yıllardan beridir her Dünya Kadınlar Gününde gelenek haline getirdiği karanfil dağıtımını Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yeni aldığı fırınına da taşıdı.Şehzadeler ilçesi Şehitler Mahallesindeki Halis Ekmek Sarayına Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bin adet karanfil alan Arslan fırından alışveriş yapan özellikle kadın müşterilerine karanfil hediye ederek Kadınlar Gününü kutladı. Fırın işletmelerinin yanı sıra Sarıgöl Yörükler Derneği Yörük Beyi de olan Arslan kadınların sadece bir günde hatırlanmaması gerektiğinin altını çizerek, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Manisa'da şubat ayında açtığım iş yerimde karanfil dağıtarak kutlamak istedim. Her Kadınlar Gününde Sarıgöl'deki fırınlarda ve ekmek satış noktalarında karanfil dağıtarak kutluyordum. Bu geleneği Manisa'ya taşımış olduk. Kadınlarımızı sadece 8 Mart'ta değil, her zaman hatırlamak gerek." dedi.Ekmek almak için geldikleri fırında kendilerine hediye edilen karanfilleri alan kadınlar ise mutluluklarını dile getirerek yapılan ince davranıştan dolayı fırın işletmesi sahibi Halis Arslan ve çalışanlarına teşekkür etti. - MANİSA