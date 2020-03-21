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Sarıgöllü iş adamından korona virüs mücadelesine destek

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan iş adamı İsmet Ertürk, korona virüsle mücadele kapsamında işletmekte olduğu iki petrol istasyonuna gelen her sürücünün aracına, alışveriş yapmasına bakmaksızın ücretsiz dezenfekte hizmeti veriyor.

21.03.2020 18:41 | Son Güncelleme: 21.03.2020 18:41
Sarıgöllü iş adamından korona virüs mücadelesine destek
Manisa 'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan iş adamı İsmet Ertürk, korona virüsle mücadele kapsamında işletmekte olduğu iki petrol istasyonuna gelen her sürücünün aracına, alışveriş yapmasına bakmaksızın ücretsiz dezenfekte hizmeti veriyor. Ertürk, ayrıca markete gelen her vatandaşa da el dezenfektanı hediye ediyor.

Tüm Dünya'da etkili olan korona virüs salgınına karşı Manisa'da da tedbirler alınmaya devam edilirken, Sarıgöllü iş adamı İsmet Ertürk, işletmekte olduğu iki petrol istasyonunda müşterilerinin araçlarını ücretsiz dezenfekte yapmaya başladı. Her şeyi devletten beklememek gerektiğini vurgulayan İsmet Ertürk, "Ülkemize de sirayet eden korono virüsü için devletimiz gerekli önlemleri alıyor. Sağlık Bakanımız da günlük olarak vatandaşları bilgilendiriyor. Bu virüsten kurtulmak için herkes üzerime düşeni yapması gerekiyor. Ben de korono virüs için yapılan önleme çalışmaları için iki benzin istasyonumda vatandaşların araçlarını ücretsiz olarak dezenfekte etmeye başladım. Vatandaşların ilgisini çekmeye başladı. Araçlarını dezenfekte ettirmek için geliyorlar, mutlu oluyorlar. Ayrıca iki petrol istasyonundaki marketleri giren her vatandaşımıza da el dezenfektesi hediye etmekteyiz. Korona virüs için kim gelirse gelsin, bizden alışveriş yapsın veya yapmasın aynı hizmeti veriyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler : Manisa, Güncel

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