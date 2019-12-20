Haberler » Güncel » Sarıgöllü öğrenciler kadına yönelik şiddete dikkat çekti - Haber

Sarıgöllü öğrenciler kadına yönelik şiddete dikkat çekti

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde öğrenciler son dönemde artış gösteren kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla sergi açtı.

20.12.2019 15:39 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:44 Sarıgöllü öğrenciler kadına yönelik şiddete dikkat çekti
'nın ilçesinde öğrenciler son dönemde artış gösteren kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla sergi açtı.

Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri son dönemlerde yaşanan kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla Hükumet Konağı önünde sergi açtı. Rehber öğretmeni Gülsen Erdel, Giyim Kuşan Öğretmeni Feyza Yöndem ile 19 öğrenci kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık oluşturdu. Öğrenciler sergide öldürülen kadınların resimlerini sergilerken, öğrencilerin etkinliğine Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Yasemin Oral, Hasan Karakuş ve öğretmenler de katılarak destek verdi. - MANİSA

Sarıgöl, Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:40   Telabyad'da un fabrikaları ve fırınlar çalıştırılmaya başladı - Haber
17:40   "Pençe harekatlarında silah, mühimmat ve malzemeler ele geçirildi" - Haber
17:39   Anadolu Ateşi'nin gösterilerini yaptığı Aspendos Arena boşaltılıyor - Haber
17:35   Bilecik'te ezan okuma yarışması - Haber
17:35   Telabyad'da un fabrikaları ve fırınlar çalıştırılmaya başladı - Haber
17:07   Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti - Haber
16:35   Kaçak define avcılarına yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı - Haber
16:33   İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden lodos uyarısı - Haber
16:25   Eski eşinin sevgilisini yaralayan şüpheli tahliye edildi - Haber
16:17   Korkunç gerçek ortaya çıktı! Oğlunu boğarak öldürdü, ardından otomobilini uçuruma sürdü - Haber
20.12.2019 17:41:09