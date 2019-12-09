Haberler » Güncel » Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu dünyaevine girdi - Haber

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu dünyaevine girdi

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül, iş insanı Dursun Çakır'ın kızı Revna Çakır ile evlendi. Çiftin nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kıydı. Eski Başbakan Binali Yıldırım ve Melih Gökçek'in de törende yer alması dikkat çekti.

09.12.2019 00:11 | Son Güncelleme: 09.12.2019 00:57

Eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül ile Revna Çakır dün akşam düzenlenen törenle evlendi. Çiftin nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kıydı.

DOSTLARI VE YAKINLARI YALNIZ BIRAKMADI

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül ile iş insanı Dursun Çakır'ın kızı Revna Çakır dün akşam düzenlenen görkemli törenle dünya evine girdi. Sarıgül ailesini bu mutlu gününde dostları ve yakınları yalnız bırakmadı.

MELİH GÖKÇEK VE BİNALİ YILDIRIM DA TÖRENE KATILDI

Özel bir otelin balo salonunda düzenlenen törene iş, sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Nikah şahitleri arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, eski Bakan Hüsamettin Özkan, iş insanı Nazif Zorlu yer alması dikkat çekti.

Sarıgül'ün oğlunun nikah töreninde eski Başbakan Binali Yıldırım da yer aldı.

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu dünyaevine girdi

Mustafa Sarıgül, Dursun Çakır, Şişli, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

01:26 Balkondan atılan yanan teneke otomobili yaktı - Haber
01:18 Babasının bulunduğu ambulansı takip ederken kaza yaptı - Haber
01:18 Manisa'da patlayan trafo apartmanda maddi hasara yol açtı - Haber
01:14 Adana'da anahtar dükkanında yangın - Haber
01:12 Türkücü Mahmut Tuncer yardım konserinde rock söyledi - Haber
00:11 Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu dünyaevine girdi - Haber
00:01 Jandarmadan "Başıboş gezen ineğe trafik cezası" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapıldı - Haber
23:36 CHP'li belediyeden toplu iş sözleşmesinde dikkat çeken karar: Aile içi şiddete taviz yok - Haber
23:31 Malatya trenin üstüne çıkarak elektrik akımına kapılan genç öldü - Haber
23:28 Doğa Koleji'nden açıklama: Maaşları kurumu devredince ödeyeceğiz - Haber
9.12.2019 01:46:00