Haberler » Güncel » Şarika Uluslararası Ödülü'nün adaylık kapsamı değişti - Haber

Şarika Uluslararası Ödülü'nün adaylık kapsamı değişti

Bu sene 4'üncüsü düzenlenen ve kazananın 136 bin dolar ödül alacağı Şarika Uluslararası Ödülü (SIARA) için adaylık süresi 17 Aralık'a kadar devam ettiği açıklandı.

11.11.2019 09:41 | Son Güncelleme: 11.11.2019 09:46Şarika Uluslararası Ödülü'nün adaylık kapsamı değişti
Bu sene 4'üncüsü düzenlenen ve kazananın 136 bin dolar ödül alacağı Şarika Uluslararası Ödülü (SIARA) için adaylık süresi 17 'a kadar devam ettiği açıklandı.

Şarika merkezli küresel insani yardım kuruluşu Big Heart Foundation (TBHF) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ortaklığı ile bu sene 4'üncüsü düzenlenen ve kazananın 136 bin dolar ödül alacağı Şarika Uluslararası Ödülü (SIARA) için adaylık süresinin 17 Aralık'a kadar devam edeceğini açıklandı. Yapılan bilgilendirmeye göre bu sene MENA, ve Afrika ülkelerinden adayları kabul edecek.

BAE Yüksek Kurulu Üyesi ve Şarika Emiri Şeyh Dr. Sultan bin Muhammad Al Qasimi ile eşi TBHF Başkanı ve UNHCR Mülteci Çocuklar Savunucusu Sheikha Jawaher bint Mohammed Al Qasimi tarafından desteklenen SIARA için ödülü almayı hak ettiği düşünülen insani yardım kuruluşları, kurumlara ve bireysel başvurular tbhf.ae internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

SIARA'nın değerlendirme kriterleri; yardım ve sosyal hizmetler sağlama konusundaki yenilikçi uygulamaları ve mekanizmaları gözetmesi gerektiği, en çok etkilenen alanlara küresel çapta dikkat çeken ve acil ihtiyaç sahiplerini önceliklendirmesi gerektiği olarak açıklandı.

Ayrıca, yapılan bilgilendirmede; para ödülü TBHF tarafından yapılan özel bir katkı olacağı vakfa yapılan herhangi bir bağış niteliğinde olmadığının altı çizildi.

Öte yandan TBHF; geçen yıl, dünya çapında kriz yaşayan 12 ülke için 15,8 milyon dolar harcamıştı. - İSTANBUL

Birleşmiş Milletler, Aralık, Asya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:15 MSB: "Onarımların ardından Haseke'ye su verilmeye başlandı"
11:15 Bayrampaşa Belediyesi'nden 'Geleceğe Nefes' kampanyasına destek
11:10 Karaman adliyesinde vatandaşlara fidan dağıtıldı
11:15 Türk kadınlarının işgücüne katılım oranı arttı
11:15 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da taşınmaya rağmen eğitim devam ediyor
11:05 RTÜK, yemek programlarına ve reklamlara düzenleme getirecek
10:50 Taşıt kredi faizi 2 yılın en düşük seviyesinde
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
10:18 Göstericinin vurulduğu an, canlı yayın yapan kamera tarafından kaydedildi
10:12 Teröristleri Güvenli Bölge'den çıkaracaklarını taahhüt eden ABD, teröristlerle devriye geziyor
11:11 Son dakika: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'li DEAŞ'lı terörist Türkiye'den sınır dışı edildi
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11.11.2019 11:16:16