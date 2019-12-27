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Sarıkamış'a karlama sistemi kurulacak

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kar yağmaması ve sezonun henüz başlamaması Vali Öksüz'ü harekete geçirdi.

27.12.2019 11:11 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:16 Sarıkamış'a karlama sistemi kurulacak
'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kar yağmaması ve sezonun henüz başlamaması Vali Öksüz'ü harekete geçirdi.

2016 yılında 'a yapılması planlanan ancak rafa kaldırılan suni karlama sisteminin kurulması projesi Vali Öksüz tarafından tekrar tozlu raflardan indirildi. Vali Öksüz'ün başkanlığında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Zafer Yiğit ve teknik ekibin katıldığı toplantıda Sarıkamış Kayak Merkezine yapılması planlanan suni karlama sisteminin kurulması projesi kapsamında fizibilite çalışması yapıldı.

En kısa sürede Sarıkamış'a suni karlama sisteminin kurulması için çalışmaların başlaması için talimat veren Vali Öksüz, Sarıkamış'ta kurulacak olan bu yeni suni karlama sistemi ile kayak sezonunun erken başlayacağı ve geç biteceğini belirtti.

Gerçekleştirilen toplantıya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Zafer Yiğit ve teknik ekip katıldı. - KARS

Cıbıltepe Kayak Merkezi, Sarıkamış, Türkiye, Yaşam

Kaynak: İHA

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