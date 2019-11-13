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Sarıkamış Belediye Başkanından baba ocağı ziyaret

Aslen Bayburtlu olan ve çocukluğu Bayburt'ta geçen Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali ve Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Kılıç, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye makamında ziyarette bulundu.

13.11.2019 10:45 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:50Sarıkamış Belediye Başkanından baba ocağı ziyaret
Aslen Bayburtlu olan ve çocukluğu Bayburt'ta geçen Belediye Başkanı Harun Hayali ve Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Kılıç, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye makamında ziyarette bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Pekmezci, Başkan Hayali ve Başkan Yardımcısı Kılıç'a teşekkür etti. Çocukluğu Bayburt'ta geçen Başkan Hayali ve beraberindeki Kılıç'ı ağırlamaktan ayrıca mutlu olduğunu dile getiren Başkan Pekmezci, ziyaret anısına misafirlerine Dede Korkut heykelciği ve Saat Kulesi biblosu hediye etti.

Kendilerine gösterdiği misafirperverliğinden ötürü Başkan Pekmezci'ye teşekkürlerini ileten Sarıkamış Belediye Başkanı Hayali ise, aslen Bayburtlu olduğunu ve çocukluğunun burada geçtiğini söyledi. Başkan Hayali, Bayburt'taki hatıralarını anlattığı Başkan Pekmezci'ye çalışmalarında başarılar diledi. - BAYBURT

Hükmü Pekmezci, Harun Hayali, Sarıkamış, Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

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