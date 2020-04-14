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Sarıkamış Belediyesi cadde ve sokakları sabunlu suyla yıkadı

Sarıkamış Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbir için cadde, sokak, kaldırım ve vatandaşların ortak kullanım alanlarını sabunlu suyla yıkadı.

14.04.2020 14:25 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:41
Sarıkamış Belediyesi cadde ve sokakları sabunlu suyla yıkadı
Sarıkamış Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbir için cadde, sokak, kaldırım ve vatandaşların ortak kullanım alanlarını sabunlu suyla yıkadı.
İtfaiye ekipleri, Şehit Kemal Mutlu Caddesi'nden başlayarak sokak ve kaldırımları sabunlu suyla dezenfekte etti.
Belediye Başkanı Harun Hayali, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının dünyayı olumsuz etkilediğini söyledi.
Koronavirüs çıktığından bu yana temizlik ve hijyen konularında büyük çaba sarf ettiklerini ifade eden Hayali, "Gönderilen genelge doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlk olarak toplu kullanım alanlarının dezenfekte edilmesiyle başladık. Otobüsler, taksi durakları, bankalar gibi yerleri birkaç defa dezenfekte ettik." dedi.
Cadde ve sokakları da yıkamaya başladıklarını aktaran Hayali, "Ayrıca esnaflarımıza maske dağıttık. Bundan sonrada çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Tabi zor bir süreçten geçiyoruz, burada vatandaşlarımızdan ricamız sabırla kurallara uymaları ve mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamalarıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Sarıkamış, İtfaiye, Güncel
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