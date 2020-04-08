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Sarıkamış Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşuyor

Sarıkamış Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek çalışmalarını sürdürüyor.

08.04.2020 12:50 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:50
Sarıkamış Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşuyor
Sarıkamış Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek çalışmalarını sürdürüyor.
Belediye Başkanı Harun Hayali, koronavirüs salgını nedeniyle işsiz, sokağa çıkamayan ihtiyaçlı, kimsesiz, yardıma muhtaç vatandaşlara gıda paketi ve yardım kartı desteğini sürdürdüklerini söyledi.
Şehitler diyarı Sarıkamış'ta bütün vatandaşlarla birlik beraberlik içinde bu zor günleri de atlatacaklarını ifade eden Hayali, şöyle konuştu:
"Bütün dünyayı saran koranavirüs salgını doğal olarak ülkemizi, bölgemizi de olumsuz yönde etkiliyor. Bu dönemde Kaymakamlığımızın vefa destek organizasyonun yanı sıra biz de belediye olarak mahallelerimizde tespit ettiğimiz gerçek anlamda ihtiyaçlı olan vatandaşlarımıza imkanlarımız ölçüsünde katkı sağlamaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan özellikle korona virüs tedbirlerine mutlak suretle uymasını rica ediyorum."
Belediye olarak 160 aileye gıda yardım yaptıklarını aktaran Hayali, şahsi olarak kendisinin de 150 aileye gıda ve market alışverişi yapabilecekleri kart dağıttığını belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler: Harun Hayali, Sarıkamış, Güncel
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