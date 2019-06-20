20.06.2019 18:32
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Sarıkamış BESYO ve MYO'da mezuniyet

Sarıkamış BESYO ve MYO

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) ve Meslek Yüksek Okulundan (MYO) mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) ve Meslek Yüksek Okulundan (MYO) mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

Üniversitenin Sarıkamış ilçesindeki kampüsünde yer alan BESYO ve MYO'dan mezun olanlar için aynı yerleşkedeki spor salonunda düzenlenen törene, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Sarıkamış Belediye Başkan Vekili Serdar Kılıç, KAÜ rektör yardımcıları Prof. Dr. Kadir Aslan, Prof. Dr. İsmail Çakmak, BESYO Müdürü Doç. Dr. Oktay Kaya, MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Emin Karabayır, Genel Sekreter Doç. Dr. Alpaslan Yüce, daire amirleri, mezun olan öğrenciler ile çok sayıda veli katıldı.

Kaymakam Koşal yaptığı açıklamada, "Mezun olan arkadaşlarımız yeni nesillerin yetişmesi, özellik spor alanında olimpiyat ve dünya şampiyonu olacak sporcular yetiştirerek inşallah ülkemize büyük faydalar sağlayacak. Mezun olan bütün arkadaşlara bundan sonraki yaşamlarında başarılar diliyorum" dedi.

Programda söz alan Doç. Dr. Oktay Kaya öğrencilerin huzur içinde, kazasız, belasız ve başarıyla eğitimlerini tamamladıklarını söyledi. Kaya, "Son kez size öğrencilerim diye hitap ediyorum. Yaşamınızda bir dönem kapandı, yeni dönem başladı. Yaşamın zorluklarından ve çok çalışmaktan korkmayın. Alilerinizin desteğiyle hocalarınızın sundukları en iyi imkanlar ile donatıldınız. Dürüst, ahlaklı, hoşgörülü ve bilgili gençler olarak ülkemiz için çok şeyler yapacaksınız, yolunuz bahtınız açık olsun" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA
Kafkas Üniversitesi, Sarıkamış, Yaşam

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