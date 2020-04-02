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Sarıkamış beyaza büründü - KARS

Ardahan ile Kars'ın Sarıkamış ilçesinde nisan ayının ikinci gününde etkili olan kar, yaşamı olumsuz etkiledi.

02.04.2020 13:31 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:32
Ardahan ile Kars 'ın Sarıkamış ilçesinde nisan ayının ikinci gününde etkili olan kar, yaşamı olumsuz etkiledi.
Ardahan'da gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar, kent merkezini beyaza bürüdü.
Yoğun kar yağışı nedeniyle yol ve kaldırımların yanı sıra ağaçlar ile park halindeki araçlar karla kaplandı.
Belediye ekipleri sabah erken saatlerde karla mücadele çalışması başlattı.
Çalışmaları denetleyen Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, mevsimin en yoğun kar yağışına şahit olduklarını söyledi.
Çok erken saatlerde karla mücadele çalışması başlattıklarını ifade eden Demir, "Mevsimde bu kadar kar, yani aynı günde bu kadar kar yağışını ilk kez gördük. Bu bizim için sanki 2 Nisan şakası oldu. Şu ana kadar 20 santimetreye varan bir kar yağışı var. Bu kar inşallah Kovid-19 virüsünün yok olmasına vesile olur. Sonuçta kar mikrobu kırıyor. Her taraf beyaz, bu da Ardahan'ın güzelliği." dedi.
Kars
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde de gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Kar kalınlığı ilçe merkezinde 10, kayak merkezinde ise 20 santimetre olarak ölçüldü.
Sabah beyaz örtüye uyananlar, araçlarının üzerinde biriken karları temizledi. Sarıkamış beyaza büründü - KARS

Kaynak: AA

Etiketler: Sarıkamış, Ardahan, Kars, Güncel

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Sarıkamış beyaza büründü - KARS
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