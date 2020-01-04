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Sarıkamış Destanı 105'inci yıl dönümünde Eyüpsultan'da anıldı

Eyüpsultan Belediyesi, Sarıkamış Destanı'nın 105'inci yıl dönümü dolayısıyla Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde (EKSM) "Beyaz Üstüne Yazılmış Destan Sarıkamış" adlı anma programı düzenlendi.

04.01.2020 17:34 | Son Güncelleme: 04.01.2020 17:40 Sarıkamış Destanı 105'inci yıl dönümünde Eyüpsultan'da anıldı
Eyüpsultan Belediyesi, Destanı'nın 105'inci yıl dönümü dolayısıyla Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde (EKSM) "Beyaz Üstüne Yazılmış Destan Sarıkamış" adlı anma programı düzenlendi.

Eyüpsultan Belediyesi, Sarıkamış Destanı'nın 105'inci yıl dönümü dolayısıyla Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde (EKSM) "Beyaz Üstüne Yazılmış Destan Sarıkamış" adlı anma programı düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda gösterimi sırasında vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.

Etkinlikte, tarih öğretmeni Bahattin Kılıç ile 4.5G teknolojisiyle Sarıkamış Şehitliği'nden görüntülü canlı bağlantı yapıldı. Program öğrencilerin Sarıkamış destanını anlatan tiyatro gösterimi ve koro gösterisi ile son buldu. - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Sarıkamış, Güncel

Kaynak: İHA

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