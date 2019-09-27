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Sarıkamış esnafından aşure ikramı

Sarıkamış esnafı, muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramı yaptı.

27.09.2019 14:40Sarıkamış esnafından aşure ikramı
Sarıkamış esnafı, muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramı yaptı. Sarıkamış esnafı, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramı yaptı.

İlçe esnafının Astaş Apart önünde yaptığı aşure hayrı etkinliğinde, yaklaşık bin kişiye aşure dağıtıldı.

Sarıkamış esnaflarından Hasan Aslan, yaptığı açıklamada, düzenledikleri etkinlikle 8 yıldır muharrem ayı dolayısıyla aşure kaynatarak vatandaşlara ikram etiğini belirtti.

Aşure dağıtımı dolayısıyla Kerbela şehitlerini bir kez daha rahmetle andıklarını ifade eden Aslan, "Sarıkamış'ta, şühedanın yattığı kutsal topraklarda, bu tür etkinlikler birlik beraberliğimizi daha da perçinleştiriyor. İnşallah ömrümüz vefa ettikçe bu geleneği sürdüreceğiz" dedi. - KARS

Sarıkamış, Güncel

Kaynak: İHA

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