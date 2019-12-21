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Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılı

Samsun Valisi Osman Kaymak, Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılı dolayısıyla mesaj yayınladı.

21.12.2019 16:00 | Son Güncelleme: 21.12.2019 16:00 Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılı
Valisi Osman Kaymak, Harekatı'nın 105'inci yılı dolayısıyla mesaj yayınladı.
Kaymak, mesajında, Sarıkamış Harekatı'nın, memleketin dört bir yanından kutsal bildiği değerler uğruna canını feda etmekten çekinmeyerek vatan sevdasıyla vazifeye koşan Mehmetçiğin ölümsüzlük destanı olduğuna işaret etti.
Sarıkamış'ta her mevsim açan kardelenlere dönüşen aziz şehitlerin üstün cesaret örneği sergileyerek yazdıkları destanın gurur veren bir ders olarak hafızalarda yer aldığını vurgulayan Kaymak, vatan sevdasıyla ölümü hiçe sayan kahramanların nesiller boyu saygı ve minnet duygularıyla hatırlanmaya devam edeceğini belirtti.

Kaymak, "Bu anma günü münasebetiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını, vatan, millet ve bayrak sevgisiyle cepheden cepheye koşan ve bu uğurda hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin değerli aile ve yakınlarına en iyi dileklerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Sarıkamış, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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