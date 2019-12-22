Haberler » Güncel » Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılı - Haber

Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

22.12.2019 12:18 | Son Güncelleme: 22.12.2019 12:18 Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılı
Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Harekatı'nın 105'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Şahin, mesajında Sarıkamış Harekatı'nın Osmanlı İmparatorlu ile Ruslar arasında gerçekleşen bir kara çatışması olduğunu hatırlattı.
Osmanlı askerlerinin zorlu kış koşullarına rağmen savaşmak için yola çıktığını aktaran Şahin, şunları kaydetti:
"Osmanlı askerleri Ruslarla savaşmak üzere yola çıkmış, ancak harekat zorlu kış koşulları nedeniyle sadece 18 gün sürebilmiştir. Kafkas cephesinde tatbik edilen bu büyük harekat, uğranılan kayıplar sebebiyle tarihimizin en acı hadiselerinden biri olarak manevi bakımdan milletimizin kalbinde ve belleğinde önemli bir yere sahiptir. Harekatın başlamasının 105. yılında Sarıkamış'ta şehit olan binlerce askerimizi rahmetle anıyor, vatan savunması için zor koşullarda görevini yerine getiren tüm güvenlik güçlerimize minnetlerimizi sunuyor, selam ediyorum."

Namık Kemal Üniversitesi, Sarıkamış, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:23   "Kybele" çikolatasının uluslararası pazara sunulması hedefleniyor - Haber
13:22   Üniversiteden mezun oldu, mantar üretimine başladı - Haber
13:21   İstanbul bahçelievler'de cinayet... karısını bıçakla öldürüp polise teslim oldu - Haber
13:20   Eşini bıçakla öldürdü, polise teslim oldu - Haber
13:17   Malatya'nın Gastronomi ve Turizmini kalkındırma çabaları - Haber
12:00   Tekne yüklü vinç üst geçide çarptı - Haber
11:48   İdlib'deki saldırılar nedeniyle son 2 günde 25 bin sivil Türkiye'ye göç etti - Haber
11:20   Gaz kolu takılı kalan motosiklet ortalığı karıştırdı - Haber
11:20   Küba'da 40 yıl aradan sonra başbakanlık geri getirildi - Haber
10:23   Gölbaşı'nın ardından İznik Gölü'nü de kuraklık vurdu - Haber
22.12.2019 13:33:47