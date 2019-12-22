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Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılı

Kars Valisi Türker Öksüz, Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

22.12.2019 17:50 | Son Güncelleme: 22.12.2019 17:50 Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılı
Valisi Türker Öksüz, Harekatı'nın 105'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Öksüz, mesajında, Sarıkamış Harekatı'nda vatanın korunması için canlarını hiçe sayan tüm şehitlere Allah'tan rahmet dilediğini belirtti.
Mehmetçiğin zor şartlarda mücadele ettiğini anımsatan Öksüz, "Sarıkamış Harekatı'nın 105. yıl dönümünde, vatanımızın korunması milletimizin bekası ve şanlı al bayrağımız uğrunda canlarınızı hiç düşünmeden feda ederek bu aziz toprakları bizlere vatan kılan kahraman şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Muammer Türker, Sarıkamış, Kars, Güncel

Kaynak: AA

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