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Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılı etkinlikleri

Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılı etkinlikleri kapsamında Kafkas Üniversitesi (KAÜ) tarafından müzik dinletisi sunuldu.

20.12.2019 23:27 | Son Güncelleme: 20.12.2019 23:29
Harekatı'nın 105'inci yılı etkinlikleri kapsamında Kafkas Üniversitesi (KAÜ) tarafından müzik dinletisi sunuldu.
Dede Korkut Eğitim Fakültesi Devlet Konservatuvarı ve Sarıkamış Meslek Yüksekokulu koordinesinde, Ahmet Arslan Kültür ve Kongre Merkezi'nde sunulan dinleti ilgi gördü.
KAÜ Devlet Konservatuvarı Türk Halk Müziği Topluluğu öğretim görevlisi Erdem Hadi İrtürk yönetimindeki dinletide Sarıkamış türküleri de seslendirildi.
Sarıkamış'ın tanıtım videosunun izlenmesiyle son bulan programı Kars Valisi Türker Öksüz, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, KAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan ile çok sayıda vatandaş izledi.
Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılı etkinlikleri

Kafkas Üniversitesi, Dede Korkut, Sarıkamış, Güncel

Kaynak: AA


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