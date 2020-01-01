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"Sarıkamış Harekatı'nın 105. Yılı" anma hazırlıkları

Türk Kızılay, Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı dolayısıyla düzenlenecek "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" anma etkinliğine katılacaklara yemek dağıtımı için çadır kurmaya başladı.

01.01.2020 10:56 | Son Güncelleme: 01.01.2020 11:28
Türk , Harekatı'nın 105. yılı dolayısıyla düzenlenecek "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" anma etkinliğine katılacaklara yemek dağıtımı için çadır kurmaya başladı.
Allahuekber Dağları'nda 105 yıl önce şehit olan 90 bin askeri geniş kapsamlı törenlerle anmak için hazırlıklar sürdürülüyor.
Kızılçubuk mevkisinde 5 Ocak'ta başlayacak ve Ay Yıldızlı tören alanında sona erecek anma yürüyüşüne katılan on binlerce kişiye yemek dağıtılacak.
Bu kapsamda, Türk Kızılay Ankara ve Erzurum şubelerinden gelen 20 kişilik ekip, tören alanına biri 210'ar, beşi 105'er metrekarelik olmak üzere 6 yemek dağıtım çadırının kurulumunu yapıyor.
Çadırlarda, devlet erkanına ve yürüyüş için gelen vatandaşlara kavurma, pilav, helva ve Türk Kızılay maden suyundan oluşan menü ikram edilecek.

Sarıkamış, Kızılay, Güncel

Kaynak: AA

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