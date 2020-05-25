Sarıkamış ilçesinde dolu etkili oldu

İlçe merkezinde dolu yağışı Sokaklardan görüntü Bahçelerden görüntüler Dolu altında kalan bitkiler Bir vatandaşın konuşması Hayvanların merada doluya yakalanması Dolu etkili oldu KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sağanağın ardından yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi.

25.05.2020 15:21 | Son Güncelleme: 25.05.2020 15:25
İlçe merkezinde dolu yağışı
Sokaklardan görüntü
Bahçelerden görüntüler
Dolu altında kalan bitkiler
Bir vatandaşın konuşması
Hayvanların merada doluya yakalanması Dolu etkili oldu
KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sağanağın ardından yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Dün başlayan ve aralıklara devam eden sağanak yerini dolu yağışına bıraktı. Dolu nedeniyle ilçe merkezi ve 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe Kayak Merkezi beyaza büründü.
Bazı vatandaşların bahçelerindeki küçük bostanlar, doluyla kaplandı. Vatandaşlar evlerinin önünde biriken dolu yığınlarını temizledi.
Şiddetli dolu nedeniyle bazı vatandaşlar da araçlarının üzerine battaniye örterek doludan korumaya çalıştı.
Meralarda hazırlıksız yakalanan çobanlar sürüleriyle zor anlar yaşadı. Sarıkamış ilçesinde dolu etkili oldu

Kaynak: AA

Etiketler: Dolu Yağışı, Sarıkamış, Kars, Güncel, Haber

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