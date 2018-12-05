Sarıkamış İlçesinde Kar Yağışı Etkisini Artırdı

- Kar
yağışından detayKar temizleme araçlarının yolu açma çalışmalarıVatandaşların araçları temizlemesiKent meydanından detay Kars
'ta kar yağışı etkisini artırdıKARS - Kars'ın Sarıkamış
ilçesinde kar yağışı etkisini artırdı.
Kar kalınlığı ilçede 15, Cıbıltepe Kayak Merkezi
'ndeki 2. Etap pistlerde 40 santimetre olarak ölçüldü. Vatandaşlar ev ve işyerlerinin önünde, arabalarının üzerinde biriken karları temizledi.Karayolları ve Belediye ekipleri kar küreme çalışması başlattı.
Kars,Sarıkamış,Kar
05 Aralık 2018 Çarşamba 17:19