05 Aralık 2018, 17:19
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Sarıkamış İlçesinde Kar Yağışı Etkisini Artırdı

- Kar yağışından detay Kar temizleme araçlarının yolu açma çalışmaları Vatandaşların araçları temizlemesi Kent meydanından detay Kars'ta kar yağışı etkisini artırdı KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı etkisini artırdı.

- Kar yağışından detay
Kar temizleme araçlarının yolu açma çalışmaları
Vatandaşların araçları temizlemesi
Kent meydanından detay Kars'ta kar yağışı etkisini artırdı
KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı etkisini artırdı.

Kar kalınlığı ilçede 15, Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki 2. Etap pistlerde 40 santimetre olarak ölçüldü. Vatandaşlar ev ve işyerlerinin önünde, arabalarının üzerinde biriken karları temizledi.
Karayolları ve Belediye ekipleri kar küreme çalışması başlattı. Kars,Sarıkamış,Kar
05 Aralık 2018 Çarşamba 17:19