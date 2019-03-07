Sarıkamış İlk Ralliye Hazır

Kar ve buz zeminli 122,14 km. uzunluğundaki parkurda koşulacak olan ralli, toplam uzunluğu 52,92 km. olan 6 özel etaptan oluşuyor. 8 Mart Cuma günü 12:00- 17:00 saatleri arasındaki yol keşfi ile başlayacak rallinin teknik kontrolü ise Cumartesi günü 12:00- 13:30 saatleri arasında yapılacak.

09 Mart Cumartesi günü saat 16:30'da Sarıkamış 15 Temmuz Şehitler Parkı önünde gerçekleşecek start seremonisi ile başlayacak rallinin ilk günüde, Yukarı Sarkamış'ta yer alan 19,35 km. uzunluğundaki Şehitler ile 2,05 km.uzunluğundaki Kristal Seyirci Özel Etabı geçilecek.

10 Mart Pazar sabahı güne 10:30'dan itibaren başlayacak olan ekipler sırasıyla Köşk (8,46 km) ve Soğuksu (7.30 km) etaplarını geçtikten sonra Sarıkamış Kütük Ev otoparkında konuşlanacak olan servis alanına ulaşacaklar. Daha sonra bu iki etabı bir kez daha geçecek olan ekipler saat 14:50'den itibaren aynı zamanda ralli merkezi olan Ekinata Grand Toprak Hotel'de ralliyi noktalayacaklar.

Kaynak: Bültenler