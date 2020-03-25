Sarıkamış ilkbaharda beyaza büründü
Kars'ın Sarıkamış ilçesi akşam saatlerinde etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.
25.03.2020 20:42 | Son Güncelleme: 25.03.2020 20:58
Kars 'ın Sarıkamış ilçesi akşam saatlerinde etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye kadar düştüğü ilçede aniden bastıran kar yağışı etkili oldu.
Bina çatıları, ağaçlar ve arabaların karla kaplandığı ilçede, kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye kadar düştüğü ilçede aniden bastıran kar yağışı etkili oldu.
Bina çatıları, ağaçlar ve arabaların karla kaplandığı ilçede, kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.
Kaynak: AA