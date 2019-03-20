Sarıkamış'ın Modern Hayvan Pazarı Hizmete Girdi

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yapılan modern hayvan pazarları, törenle hizmete açıldı.İlçedeki Sarıkamış Hayvan Pazarı'nın açılışına, Kars Valisi Türker Öksüz, AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan, Yunus Kılıç, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman ve Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy ile vatandaşlar katıldı.Vali Öksüz burada yaptığı konuşmada, vatandaşların ihtiyacının tamamının bir arada olduğu bir tesisi ilçeye kazandırıldığını söyledi.Tesisin modern bir hayvan pazarı olduğunu anlatan Öksüz, tesisin hayırlı olmasını diledi.Belediye Başkanı Toksoy da tesisin, çiftçilerin ve besicilerin işlerini kolaylaştırdıklarını dile getirerek, "Bu proje Türkiye'de örnek seçilen projedir. Çiftçilerimiz ve yetiştiricilerimiz ile bu projeyi oluşturduk. Türkiye'nin en modern canlı hayvan pazarını şehrimize kazandırdık, hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.Milletvekili Ahmet Arslan da AK Partinin bir çok alanda yeni eserler yaptığını ifade ederek, bu eserlerin vatandaşların rahat alış veriş yapması için kısa sürede tamamlandığını söyledi.Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı ve Milletvekili Yunus Kılıç da tesisin hayırlı olması temennisinde bulundu.Konuşmalar sonrası hizmete giren Sarıkamış Hayvan Pazarı'nda, veteriner odası, güvenlik birimi, kafeterya, mescit, lavabo ve hayvanlar için ahır bulunuyor.