Sarıkamış İzmir'de Tanıtıldı

Sarıkamış
'ta bulunan kayak otelleri işletmecileri bölgenin kayak merkezini tanıtmak için Travel Turkey İzmir
fuarına katıldı.
Bölge için ileri düzeyde temsil edilen Kayak merkezinde 2018-2019 kayak sezonunun açılmasıyla yerli ve yabancı konukları Sarıkamış'a getirmek için fuarda Sarıkamış'ı anlattılar. İzmir fuarına yoğun bir katılım sağlanarak büyük ilgi gördü. Acentalar ile yapılan görüşmelerde yerli ve yabancı turistler Sarıkamış'a davet edildi. - KARS
İzmir,Sarıkamış
09 Aralık 2018 Pazar 11:11