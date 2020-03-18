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Sarıkamış Jandarma Arama Kurtarma Timi, 2634 Rakımda Çanakkale Zaferi ve Şehitleri'ni andı

Kars İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sarıkamış Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri tarafından 2634 Rakımda Çanakkale Zaferi'ni ve Şehitleri andı.

18.03.2020 13:12 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:13
Sarıkamış Jandarma Arama Kurtarma Timi, 2634 Rakımda Çanakkale Zaferi ve Şehitleri'ni andı
Kars İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sarıkamış Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri tarafından 2634 Rakımda Çanakkale Zaferi'ni ve Şehitleri andı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla yoğun kar yağışı altında şehitleri anmak için faaliyet düzenlendi.

Vatandaşlardan Mustafa Doğan yaptığı açıklamada "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla yoğun kar yağışı altında şehitleri anmak için Jandarma Arama Kurtarma timleri faaliyet düzenlendi. Güzel bir faaliyetti. Bizlerde 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Rahmetle anıyoruz" dedi.

2634 Rakımlı Sarıkamış Kayak Merkezi Bayraktepede yürüyüş faaliyeti gerçekleştiren JAK Timi Türk Bayrağı açarak Çanakkale Şehitleri'ni andı. - KARS

Kaynak: İHA

Etiketler : Çanakkale Zaferi, Sarıkamış, Kars, Güncel

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