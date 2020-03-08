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Sarıkamış Jandarma Arama Kurtarma Timleri, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil dağıttı

Kars İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma Timleri (JAK) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil dağıttı.

08.03.2020 17:33 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:33
Sarıkamış Jandarma Arama Kurtarma Timleri, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil dağıttı
Kars İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma Timleri (JAK) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil dağıttı.

Türkiye'nin gözde kış turizm merkezleri arasında yer alan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde görev yapan JAK timleri Kadınlar Günü'nü unutmadı.

Kayakseverlerin güvenli kayak yapmaları için çaba sarf eden JAK timleri bu defa "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı. - KARS

Kaynak: İHA

Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Sarıkamış, Kars, Yaşam
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