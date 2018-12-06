Sarıkamış Kayak Merkezi 8 Aralık'ta Açılıyor

Sarıkamış
'ta 2019 Kayak Sezonu 8 Aralık
2018 tarihinde açılıyor. Türkiye
'nin önemli kayak merkezlerinden bir tanesi olan Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi
'nde kar kalınlığı 60 santimi bulurken, sezon açılışı da Cumartesi günü yapılacak.
Kış sporlarında Türkiye'nin tanınan yüzü olarak öne çıkan ve kristal kar pistlerine sahip Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi
'nde sezonu açacaklarını ifade eden kayakmerkezinde bulunan bir otelin Genel Müdürü Mehmet Saraçoğlu
, "Hedefimiz her yıl turistleri Sarıkamış'a çekebilmek. Bu amaçla bütün çalışmalarımızı bitirdik. 8 Aralık 2018 tarihinde kayak merkezimizi sezona açacağız" dedi. - KARS
Cıbıltepe Kayak Merkezi,Aralık,Sarıkamış
06 Aralık 2018 Perşembe 12:39