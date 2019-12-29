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Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Cıbıltepe Kayak Merkezi, yerli ve yabancı kayakseverlerle doldu taştı.

29.12.2019 15:03 | Son Güncelleme: 29.12.2019 15:08 Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu
'nin önemli kış turizm merkezlerinden Cıbıltepe Kayak Merkezi, yerli ve yabancı kayakseverlerle doldu taştı.

Yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği 'ta hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Sarıkamış'taki yoğunluk zaman zaman da renkli görüntülere sahne oldu. Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle kış turizminde ön plana çıkan Cıbıltepe Kayak Merkezi, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yerli turistlerin yanı sıra son dönemde yabancı turistlerden de ilgi görmeye başladı.

Kayak merkezindeki yoğunluk turizmcilerin de yüzünü güldürdü. Sarıkamış Kayak Eğiticiler Derneği Başkanı Tarkan Usta, "Yeni yıla girerken kayak sezonunu açmış bulunmaktayız. Otel misafirlerimiz dışında yakın illerden gelen misafirlerimiz var. Hem otellerin doluluk oranı yüksek hem de gelen misafirlerle hafta sonun yoğun geçiriyoruz" dedi. - KARS

Cıbıltepe Kayak Merkezi, Sarıkamış, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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