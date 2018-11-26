Sarıkamış Şehitleri 104. Yıldönümünde Anılacak

26 Kasım 2018 Pazartesi 11:22



26 Kasım 2018 Pazartesi 11:22

Her yıl Ocak ayının ilk haftasında düzenlenen Sarıkamış Şehitlerini anma etkinlikleri bu yıl 4-5-6 Ocak 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.Sarıkamış Harekatı'nın 104. yıl dönümü etkinlikleri 4 Ocak 2019 tarihinde Şehit Şehit ve Gazi Yakınları verilecek yemek programı ile başlayacak. Etkinlikler Sarıkamış Kazım Karabekir Cami'deki Mevlid-i Şerif okutulmasıyla devam edecek. İlk gün programı 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda düzenlenecek Meşaleli Yürüyüş ile son bulacak.Şehitleri Anma etkinliklerinin 2'inci gününde Sarıkamış Kayak Merkezi Kütük Ev bölgesinde yapılan Kardan Heykeller Sergisi Açılışı ve Meşaleli Kayak Gösterisi ve çeşitli etkinliklerle devam edecek.Sarıkamış Şehitlerini anma etkinlikleri 6 Ocak 2019 Pazar günü binlerce insan Kızılçubuk zirvede toplanarak "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" Anma Yürüyüşüne katılacak. Yürüyüş sonrasında Yukarı Sarıkamış Şehitliği'nde düzenlenecek töreniyle Sarıkamış Şehitlerini anma etkinlikleri son bulacak. - KARS