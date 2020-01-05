Haberler » Güncel » Sarıkamış şehitleri 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı'nda anıldı - Haber

Sarıkamış şehitleri 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı'nda anıldı

Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anma etkinlikleri kapsamında Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde bulunan 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı'nda yürüyüş düzenlendi.

05.01.2020 13:57 | Son Güncelleme: 05.01.2020 14:28 Sarıkamış şehitleri 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı'nda anıldı
Harekatı'nın 105. yılı anma etkinlikleri kapsamında 'un ilçesinde bulunan 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı'nda yürüyüş düzenlendi. 200 metre uzunluğundaki Türk bayrağının taşınması renkli görüntüler oluşturdu.

Sarıkamış Harekatı'nın 105. yıl dönümü nedeniyle Trabzon'da Gençlik Hizmetleri ve İl Müdürlüğü tarafından anma programı düzenlendi. Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde bulunan 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı'nda düzenlenen yürüyüşe Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, askerler, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hanyanı mevkiinden başlayan yürüyüşe yaklaşık 5 bin kişi katılırken, etkinlikte 200 metrelik Türk bayrağı taşındı. - TRABZON

Sarıkamış, Şalpazarı, Trabzon, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:44   Ahlat'ta beyaza bürünen tarihi yapılar görsel şölen sunuyor - Haber
14:44   Manisa'da minibüs devrildi: 2 ölü, 9 yaralı - Haber
14:42   Kasapoğlu ve Pakdemirli, Sarıkamış'ta yürüyüş sırasında AA muhabirine açıklamada bulundu - Haber
14:42   Zonguldak türkiye'de nadir görülen kuş türü zonguldak'ta fotoğraflandı - Haber
14:38   Giresun yaylalarında kar keyfi - Haber
13:27   İranlı komutan Süleymani'nin cenazesi 4 şehre götürülecek - Haber
10:21   Kasım Süleymani suikastı sonrasında, İran'ın olası intikam senaryoları ortaya çıktı - Haber
09:43   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ruhani'ye: Öfkenizin farkındayım - Haber
09:25   İstanbul trafiğindeki seyyar satıcıların aylık gelirleri 6 bin liraya ulaşıyor - Haber
09:24   Doberman cinsi köpek "Bobo" ameliyat edilmezse göremeyecek - Haber
5.01.2020 14:48:06