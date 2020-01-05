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Sarıkamış şehitleri Amanos Dağları'nın zirvesinde anıldı

Hatay'da, Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı dolayısıyla Amanos Dağları'nda anma yürüyüşü yapıldı.

05.01.2020 16:41 | Son Güncelleme: 05.01.2020 16:44
'da, Harekatı'nın 105. yılı dolayısıyla Amanos Dağları'nda anma yürüyüşü yapıldı.
Kaymakamlığı ile Gençlik ve İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte vatandaşlar, Belen Atik Yaylası mevkisinden Amanos Dağları'nın zirvesine kadar yürüdü. Burada şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, Kur'an-ı Kerim ve dua okundu.
Kaymakam Hayrettin Baskın, buradaki konuşmasında, milli kimliğin, değerlerin ve tarihi hadiselerin ayrı bir önemi olduğunu söyledi.
Tarihin, toplumun hafızası olduğunu vurgulayan Baskın, "Toplumlar geleceği inşa ederken mutlaka geçmişte yaşanan hadiseleri, tarihi kendilerine referans olarak alırlar. Bizim 105 sene önce Sarıkamış'ta yaşadığımız bu hadise bizler için geleceğimizin istikameti doğrultusunda tarihi noktalardan birini teşkil ediyor." diye konuştu.
CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin de şehitler sayesinde bugün bayrak altında dimdik yaşandığını kaydetti.
Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül ise katılımcılara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.
Etkinlik sonunda Sarıkamış konulu şiirler ve türküler okundu, protokol üyeleri tarafından vatandaşlara yemek ikram edildi.
Programda, İskenderun Yamaç Paraşütü ekibi tarafından şehitler anısına özel gösteri uçuşu da yapıldı.
Sarıkamış şehitleri Amanos Dağları'nın zirvesinde anıldı

Amanos Dağları, Sarıkamış, Belen, Hatay, Güncel

Kaynak: AA


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