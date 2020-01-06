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Sarıkamış Şehitleri Anısına Zirve Tırmanışı

Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anma etkinlikleri kapsamında 53 dağcı, 3180 rakımlı Allahuekber Dağı'na zirve tırmanışı yaptı.

06.01.2020 15:33 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:35 Sarıkamış Şehitleri Anısına Zirve Tırmanışı

Tırmanışa, Büyükşehir Belediyesporumuz Dağcılık Sporcusu Arzu Yeğin de katıldı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından geleneksel hale getirilen " Şehitlerini Anma Zirve Tırmanışı" etkinliğinin 21'incisi gerçekleştirildi. Etkinliğe 20'ye yakın kulüpten 53 sporcu katıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesporumuz adına tırmanışa dağcılık sporcusu Arzu Yeğin de katıldı. Program kapsamında, Kars'ın Selim ilçesine bağlı Sarıgün köyünde bir araya gelen dağcılar, köyde bir gece kamp yaptı. İlk kamplarını köy alanında kuran sporcular daha önceden toplanan kırtasiye ve spor malzemelerini köy okulundaki çocuklara dağıttılar ve onlarla vakit geçirdiler. Yat saatinden önce köylüler ile de samimi sohbetler gerçekleştiren sporcular sonra Allahuekber Dağı'nın 2650 rakımlı ilk kamp yerine hareket etti. Sabahın ilk ışıklarıyla Kars'tan hareket eden toplam 53 sporcu, 3180 metre rakımlı Allahuekber Dağı'nın zirvesine tırmanışa geçti. 5 saat süren zorlu parkurun ardından zirveye ulaşan dağcılar, burada şehitler için dua etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde yapılan törenle, Sarıkamış şehitlerimizin yad edildiği zirve tırmanışını, başarılı bir şekilde sonuçlandırıldı.


Türkiye Dağcılık Federasyonu, Sarıkamış, Manisa, Güncel

Kaynak: Bültenler

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