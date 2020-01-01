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Sarıkamış şehitleri harekatın 105. yılında anılacak

Her yıl Ocak ayının ilk haftasında düzenlenen Sarıkamış Şehitlerini anma etkinlikleri bu yıl 3-5 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

01.01.2020 15:52 | Son Güncelleme: 01.01.2020 15:57 Sarıkamış şehitleri harekatın 105. yılında anılacak
Her yıl Ocak ayının ilk haftasında düzenlenen Şehitlerini anma etkinlikleri bu yıl 3-5 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 'de 5 Ocak'ta düzenlenecek olan anma programı Şehitlik Camii'nde kılınacak sabah namazı ile başlayacak.

Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı ve 90 bin askerin şehit düştüğü 'Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anma etkinlikleri hazırlıkları Düzce'de de başladı. Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak başlatılan Sarıkamış şehitlerini anma programı, Gençlik ve İl Müdürlüğü organizasyonluğunda 5 Ocak'ta düzenlenecek. Anma programı 5 Ocak 2020 Pazar sabahı Şehitlik Camii'nde kılınacak sabah namazı ile başlayacak. Sarıkamış şehitlerini anmak için düzenlenen programda Şehitlik Camii'nde kılınacak olan sabah namazının ardından 09.00'da Düzce Şehitliği'nde Kuran-ı Kerim Tilaveti ile çorba ikramı yapılacak. Programa tüm Düzceliler davetli. - DÜZCE

Sarıkamış, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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