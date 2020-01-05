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Sarıkamış şehitleri Kayseri'de anıldı

Kayseri'de, Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK tarafından anma programı düzenlendi.

05.01.2020 11:30 | Son Güncelleme: 05.01.2020 11:46 Sarıkamış şehitleri Kayseri'de anıldı
'de, Harekatı'nın 105. yılı etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK tarafından anma programı düzenlendi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hunat Kültür Merkezi'nde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.
Kur'an-ı Kerim okunan ve şehitler için dua edilen etkinliğe katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehitlere rahmet diledi ve böylesi anlamlı bir etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.
Programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke de katıldı.

Sarıkamış, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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