Sarıkamış Şehitlerini Anma Etkinlikleri Hazırlık Toplantısı Yapıldı

26 Kasım 2018 Pazartesi 15:36



26 Kasım 2018 Pazartesi 15:36

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Şehitleri'nin 104' üncü anma etkinlikleri toplantısı yapıldı.Sarıkamış Turizm Lisesi Uygulama Otelinde Kars Valisi Türker Öksüz'ün başkanlığında yapılan toplantıya, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Kağızman Kaymakamı Ercan Öter, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, Kars merkez ve ilçelerin kurum amirleri katıldı.İlçede 4-5-6 Ocak 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri kapsamında yapılacak çalışmaların görüşüldüğü toplantıda, Vali Öksüz, her yıl yapılan anma etkinliklerinin bu sene 104' üncüsünün yapılacağına değindi.Vali Öksüz, etkinliklerde görev alan kurumların yetki ve sorumluluk alanlarında koordineli olarak çalışmasını, her hangi bir aksaklığa meydan vermeden Kars'a yakışır biçimde etkinliklerin gerçekleştirileceğini belirtti.Konuşmaların ardından Sarıkamış İlçe Milli Eğitim Müdürü Atakan Karabağ tarafından üç gün sürecek etkinliklerle ilgili slayt gösterimi ile sunum yapıldı. - KARS